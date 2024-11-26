Энрике ответил на вопрос о восстановлении Рамуша

«Гонсалу сейчас находится на финальном отрезке восстановления. Он скоро будет в строю. Но пока я не могу сказать, когда это точно произойдет. Наша цель, чтобы все игроки были доступны к матчам», - высказался испанский специалист во время пресс-конференции.