Энрике ответил на вопрос о восстановлении Рамуша

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о состоянии травмированного нападающего команды Гонсалу Рамуша.
«Гонсалу сейчас находится на финальном отрезке восстановления. Он скоро будет в строю. Но пока я не могу сказать, когда это точно произойдет. Наша цель, чтобы все игроки были доступны к матчам», - высказался испанский специалист во время пресс-конференции.
Рамуш травмировался в поединке стартового тура Лиги 1 против «Гавра».
В прошлом сезоне чемпионата Франции Гонсалу поучаствовал в 29 поединках. 23-летний нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и одну голевую передачу.
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