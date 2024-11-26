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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике ответил на вопрос о восстановлении Рамуша

26 Ноября 2024 • 09:28 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о состоянии травмированного нападающего команды Гонсалу Рамуша.

«Гонсалу сейчас находится на финальном отрезке восстановления. Он скоро будет в строю. Но пока я не могу сказать, когда это точно произойдет. Наша цель, чтобы все игроки были доступны к матчам», - высказался испанский специалист во время пресс-конференции.

Рамуш травмировался в поединке стартового тура Лиги 1 против «Гавра».

В прошлом сезоне чемпионата Франции Гонсалу поучаствовал в 29 поединках. 23-летний нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и одну голевую передачу.

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ПСЖ Луис Энрике Гонсалу Рамуш ещё теги
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