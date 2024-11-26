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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике назвал единственный неудачный матч «ПСЖ» в текущем сезоне

26 Ноября 2024 • 06:38 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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Через 15 ч. 58 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Парижане уверенно лидируют в Лиге 1, до сих пор не зная поражений, а вот в Лиге чемпионов дела обстоят хуже: французский гранд набрал всего четыре очка после четырёх туров общего этапа, дважды проиграв.

«Пока что моя команда показывает хорошую игру во всех матчах этого сезона, кроме, пожалуй, встречи с «Арсеналом».

Против «Баварии» мы должны действовать смело, атаковать, рисковать в защите. Я не знаю и не хочу знать другого пути», – поведал Энрике в преддверии выездного поединка с мюнхенцами, который состоится во вторник.

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