Луис Энрике назвал единственный неудачный матч «ПСЖ» в текущем сезоне

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Парижане уверенно лидируют в Лиге 1, до сих пор не зная поражений, а вот в Лиге чемпионов дела обстоят хуже: французский гранд набрал всего четыре очка после четырёх туров общего этапа, дважды проиграв.

«Пока что моя команда показывает хорошую игру во всех матчах этого сезона, кроме, пожалуй, встречи с «Арсеналом».

Против «Баварии» мы должны действовать смело, атаковать, рисковать в защите. Я не знаю и не хочу знать другого пути», – поведал Энрике в преддверии выездного поединка с мюнхенцами, который состоится во вторник.