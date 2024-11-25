Витинья оценил игру Сафонова

Центральный хавбек «ПСЖ» Витинья прокомментировал игру российского голкипера команды Матвея Сафонова в минувшем матче с «Тулузой».

Встреча 12-го тура чемпионата Франции завершилась крупной домашней победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

— Сафонов был в полном порядке. Конечно, мы все рады, что у нас хорошая команда и отличный тренер. Хорошо, когда задействованы все футболисты, — заявил Витинья журналистам.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов появился на поле в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил всего два гола.

По итогам 12 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, имея на счету 32 балла.

Следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут 26 ноября против «Баварии», Игра пятого тура Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени.