Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе вернулся в заявку «ПСЖ» спустя 638 дней

25 Ноября 2024 • 19:39 Комментировать

Защитник Преснел Кимпембе попал в список футболистов, которые готовы сыграть во вторничном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Этот список опубликовала пресс-служба гранда Лиги 1.

Стоит отметить, что в прошлый раз Кимпембе появлялся на футбольном поле очень давно – 638 дней назад. Дело было 26 февраля 2023 года, когда «ПСЖ» играл против «Марселя». В той игре Кимпембе получил серьёзную травму колена.

Согласно данным французских журналистов, вероятность участия Кимпембе в матче против «Баварии» минимальна – 29-летнему защитнику ещё нужно время на набор оптимальных кондиций.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
20:15 · Франция. Лига 1
Витинья оценил игру Сафонова
19:58 · Россия. Премьер-лига
Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией» официально
19:39 · Франция. Лига 1
Кимпембе вернулся в заявку «ПСЖ» спустя 638 дней
18:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «ПСЖ» хочет заполучить форварда «Манчестер Юнайтед»
16:35 · Франция. Лига 1
Олусегун: «Сафонов может выиграть «Золотой мяч»
00:43 · Франция. Лига 1
«Ницца» добыла волевую победу над «Страсбургом»
24 Ноября
22:11 · Франция. Лига 1
Матч «Нант» – «Гавр» продлился рекордные для чемпионата Франции 128 минут
21:20 · Франция. Лига 1
«Гавр» не доиграл победный матч против «Нанта»
20:53 · Франция. Лига 1
«Осер» вырвал победу над «Анже» на 90-й минуте
19:11 · Франция. Лига 1
«Лилль» одолел «Ренн», забив один мяч
17:22 · Англия. Премьер-лига
Мендеш продлит контакт с «ПСЖ» на фоне слухов о «Манчестер Юнайтед» слухи
09:32 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, с кого надо брать пример российским футболистам
00:57 · Франция. Лига 1
«Реймс» и «Лион» не определили сильнейшего
23 Ноября
23:00 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» минимально одолел «Монпелье»
20:56 · Франция. Лига 1
«Марсель» удачно сыграл на выезде против «Ланса»
17:46 · Франция. Лига 1
Червиченко считает, что Сафонов способен провести в «ПСЖ» несколько успешных сезонов
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Сако рассказал, есть ли предложение от «Бреста»
15:14 · Франция. Лига 1
Мостовой: «По воротам «ПСЖ» бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть на ноль»
14:52 · Испания. Ла Лига
Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности 3
14:03 · Франция. Лига 1
Французский журналист: «Сафонов провёл свой лучший матч с момента прихода в «ПСЖ»
13:54 · Франция. Лига 1
Агент Головина: «Мы с Сашей долго ждали этот гол»
12:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может оказаться от нападающего Дэвида - названа причина 2
12:44 · Франция. Лига 1
Энрике объяснил, почему поставил Сафонова в старт «ПСЖ»
11:42 · Франция. Лига 1
Головин двумя словами прокомментировал победу «Монако»
10:37 · Франция. Лига 1
В «Монако» прокомментировали первый гол Головина
Все новости