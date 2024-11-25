Кимпембе вернулся в заявку «ПСЖ» спустя 638 дней

Защитник Преснел Кимпембе попал в список футболистов, которые готовы сыграть во вторничном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Этот список опубликовала пресс-служба гранда Лиги 1.

Стоит отметить, что в прошлый раз Кимпембе появлялся на футбольном поле очень давно – 638 дней назад. Дело было 26 февраля 2023 года, когда «ПСЖ» играл против «Марселя». В той игре Кимпембе получил серьёзную травму колена.

Согласно данным французских журналистов, вероятность участия Кимпембе в матче против «Баварии» минимальна – 29-летнему защитнику ещё нужно время на набор оптимальных кондиций.