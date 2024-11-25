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Олусегун: «Сафонов может выиграть «Золотой мяч»

25 Ноября 2024 • 16:35 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
30.11 23:00

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению футболиста, Сафонов сильнее итальянского голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин», — приводит слова Олусегуна портал «РБ Спорт».

25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара». В составе французского гранда голкипер провел пять матчей, в которых пропустил два мяча и трижды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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