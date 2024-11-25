«Ницца» добыла волевую победу над «Страсбургом»

12-й тур Лиги 1 закрывали давно не проигрывающая «Ницца» и середняки из «Страсбурга». Хозяева доминировали, но всё было не так просто.
Гости выиграли первый тайм благодаря атаке на 20-й минуте, которую завершил Дилан Баква. На 54-й минуте Софьян Диоп доставил мяч к воротам, и Мельвен Бар был точен. А вскоре «Ницца» повела благодаря автоголу - 2:1.
Хозяева поля рванули на пятую строчку, а противник идет 11-м.
Протокол игры
|20'Баква Дилан (0:1)
|(1:1) Бар Мельвен54'
|(2:1) Абакар Силла62'
Булка Марцин•Бомбито Мойзе•Данте Бонфим• 45'Бар Мельвен•Лоше Том•Росарио Пабло• 77'Будауи Хишем•Диоп Софьян74' (Н'Домбеле Тангай (74') •Гессан Эванн•Шо Мохамед-Али88' (Буанани Бадредин (88') •Бога Жереми74' (Лаборд Гаэтан (74')
Петрович Джордже•Дуэ Гела•Сарр Мамаду-Наби•Абакар Силла64' (Мара Секу (64') •Уайли Калеб46' (Сеная Марвин (46') •Лемарешаль Феликс79' (Себас Жереми (79') •Дукуре Исмаэль26' (Мванга Жуниор (26') •Сантос Андрей•Баква Дилан•Нанаси Себастьян•Морейра Диегу
24 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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