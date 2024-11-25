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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» добыла волевую победу над «Страсбургом»

25 Ноября 2024 • 00:43 Комментировать
Ницца
2:1
Страсбург
окончен

12-й тур Лиги 1 закрывали давно не проигрывающая «Ницца» и середняки из «Страсбурга». Хозяева доминировали, но всё было не так просто.

Гости выиграли первый тайм благодаря атаке на 20-й минуте, которую завершил Дилан Баква. На 54-й минуте Софьян Диоп доставил мяч к воротам, и Мельвен Бар был точен. А вскоре «Ницца» повела благодаря автоголу - 2:1.

Хозяева поля рванули на пятую строчку, а противник идет 11-м.

Протокол игры  
Ницца2:1Страсбург
  20'Баква Дилан (0:1)
(1:1) Бар Мельвен54'  
(2:1) Абакар Силла62'  
Булка МарцинБомбито МойзеДанте Бонфим  45'Бар МельвенЛоше ТомРосарио Пабло  77'Будауи ХишемДиоп Софьян 74' (Н'Домбеле Тангай ( 74') Гессан ЭваннШо Мохамед-Али 88' (Буанани Бадредин ( 88') Бога Жереми 74' (Лаборд Гаэтан ( 74')
Запасные: Нанджу ЙаэльМукоко ЮссуфаДюпе МаксимКамара ИссиагаДумбуя АмидуИлие Рареш
Петрович ДжорджеДуэ ГелаСарр Мамаду-НабиАбакар Силла 64' (Мара Секу ( 64') Уайли Калеб 46' (Сеная Марвин ( 46') Лемарешаль Феликс 79' (Себас Жереми ( 79') Дукуре Исмаэль 26' (Мванга Жуниор ( 26') Сантос АндрейБаква ДиланНанаси СебастьянМорейра Диегу
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханУаттара АбдулСоболь ЭдуардСоу СаидуДионг Дауда
24 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Страсбург

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Хорошая ставка и прогноз на матч Ницца — Страсбург чемпионата Франции — 24 ноября 2024
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