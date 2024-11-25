«Ницца» добыла волевую победу над «Страсбургом»

12-й тур Лиги 1 закрывали давно не проигрывающая «Ницца» и середняки из «Страсбурга». Хозяева доминировали, но всё было не так просто.

Гости выиграли первый тайм благодаря атаке на 20-й минуте, которую завершил Дилан Баква. На 54-й минуте Софьян Диоп доставил мяч к воротам, и Мельвен Бар был точен. А вскоре «Ницца» повела благодаря автоголу - 2:1.

Хозяева поля рванули на пятую строчку, а противник идет 11-м.