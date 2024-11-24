Матч «Нант» – «Гавр» продлился рекордные для чемпионата Франции 128 минут

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Гавром». Игра завершилась победой команды Далера Кузяева со счетом 2:0.

В добавленное время встреча была прервана из-за беспорядков на трибунах, но при этом игровой таймер никто не останавливал. Спустя время поединок был возобновлен и полностью доигран. Финальный свисток прозвучал на 90+38 минуте, что стало рекордом на Лиги 1.

Победа над «Нантом» позволила «Гавру» выбраться из зоны вылета. Теперь команда идет на 14-й строчке в турнирной таблице французского чемпионата, имея в копилке 12 очков после 12 туров.