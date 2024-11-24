«Гавр» не доиграл победный матч против «Нанта»

В поединке 12-го тура Лиги 1 «Гавр» гостил у «Нанта» и повел на третьей минуте - Исса Сумаре издали не смог переиграть голкипера, а Хосуэ Касимир добавил мяч в сетку - 0:1. На 74-й минуте перевес «Гавра» упрочил Стив Нгура. Вскоре в штангу зарядил Йоанн Лепенан. Встреча была прервана из-за выходок болельщиков.

Если счет на табло останется в силе, «Гавр» уйдет из зоны вылета, потеснив на стыковое место соперника. Далер Кузяев провел на поле 90 минут.