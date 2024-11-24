«Гавр» не доиграл победный матч против «Нанта»

В поединке 12-го тура Лиги 1 «Гавр» гостил у «Нанта» и повел на третьей минуте - Исса Сумаре издали не смог переиграть голкипера, а Хосуэ Касимир добавил мяч в сетку - 0:1. На 74-й минуте перевес «Гавра» упрочил Стив Нгура. Вскоре в штангу зарядил Йоанн Лепенан. Встреча была прервана из-за выходок болельщиков.
Если счет на табло останется в силе, «Гавр» уйдет из зоны вылета, потеснив на стыковое место соперника. Далер Кузяев провел на поле 90 минут.
Протокол игры
|3'Касимир Хосуэ (0:1)
|74'Нгура Стив (0:2)
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Зезе Натан•Дюверн Жан-Кевин 54'58' (Bahereba Guirassy (58') •Коцца Николя•Чиривелья Педро68' (Мохамед Мостафа (68') •Лепенан Йоанн85' (Ассумани Демен (85') •Молле Флоран58' (Сентонз Фабьен (58') •Дуглас Гомес•Саймон Мозес 62'85' (Ганаго Игнатиус (85') •Аблин Маттис
Десма Артур• 72'Пембеле Тимоте•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Сабби Эммануэль61' (Н'диайе Рассул (61') •Кузяев Далер•Кехта Ясин•Опери Кристофер•Касимир Хосуэ•Айю Андре71' (Нгура Стив (71') •Сумаре Исса
24 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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