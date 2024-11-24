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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» вырвал победу над «Анже» на 90-й минуте

24 Ноября 2024 • 20:53 Комментировать
Осер
1:0
Анже

Подошел к концу очередной матч 12-го тура Лиги 1.

«Осер» с «Анже» толком ничего не создали за 90 минут, хотя почти все удары пришлись в створ. И только в одной из последних атак Хамед Траоре вырвал победу для хозяев - 1:0.

Еще недавно бившийся за выживание «Осер» делит пятое место, соперник - предпоследнее.

Протокол игры  
Осер1:0Анже
(1:0) Траоре Хамед90'  
Леон ДонованОшо ГэбриэлЖубал МендесАкпа КлеманХувер Ки-ДжанаМенса Гидеон  50'Овусу Элиша  26'Дануа Кевин 66' (Равелсон Райан ( 66'  84') Перрен Гаэтан 78' (Онаиву Адо ( 78') Траоре Хамед  90'Синайоко Лассин 66' (Бейр Телониус ( 66')
Запасные: Жоли ПольАйе ФлорианДиуссе АссанДе Перчин ТеоДиоманде СиналиМадди Эрос
Фофана ЯхьяАркус Карлан  33' 72' (Рао-Лисоа Лилиан ( 72') Бамба АбдулайеЛефор ЖорданАнин ФлоранАолу Жан-Эде 78' (Белкдим Яссин ( 78') Белькебла АрисАллевина Джим 72' (Леполь Эстебан ( 72') Абделли ХимадЭль-Мелали ФаридНьяне Ибраима 77' (Бамба Дьенг ( 77')
Запасные: Ульд Халед ЗинединЭкоми ЖакЛопи ЖозефКапель ПьеррикЗинга Мелвин
24 ноября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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Евро-Футбол.Ру,
Осер Анже

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23 Ноября
20:52
Железная ставка и прогноз на матч Осер — Анже чемпионата Франции — 24 ноября 2024
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