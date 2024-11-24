«Осер» вырвал победу над «Анже» на 90-й минуте

Подошел к концу очередной матч 12-го тура Лиги 1.

«Осер» с «Анже» толком ничего не создали за 90 минут, хотя почти все удары пришлись в створ. И только в одной из последних атак Хамед Траоре вырвал победу для хозяев - 1:0.

Еще недавно бившийся за выживание «Осер» делит пятое место, соперник - предпоследнее.