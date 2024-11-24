«Осер» вырвал победу над «Анже» на 90-й минуте

Подошел к концу очередной матч 12-го тура Лиги 1.
«Осер» с «Анже» толком ничего не создали за 90 минут, хотя почти все удары пришлись в створ. И только в одной из последних атак Хамед Траоре вырвал победу для хозяев - 1:0.
Еще недавно бившийся за выживание «Осер» делит пятое место, соперник - предпоследнее.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Хамед90'
Леон Донован•Ошо Гэбриэл•Жубал Мендес•Акпа Клеман•Хувер Ки-Джана•Менса Гидеон• 50'Овусу Элиша• 26'Дануа Кевин66' (Равелсон Райан (66') • 84'Перрен Гаэтан78' (Онаиву Адо (78') •Траоре Хамед• 90'Синайоко Лассин66' (Бейр Телониус (66')
Фофана Яхья•Аркус Карлан 33'72' (Рао-Лисоа Лилиан (72') •Бамба Абдулайе•Лефор Жордан•Анин Флоран•Аолу Жан-Эде78' (Белкдим Яссин (78') •Белькебла Арис•Аллевина Джим72' (Леполь Эстебан (72') •Абделли Химад•Эль-Мелали Фарид•Ньяне Ибраима77' (Бамба Дьенг (77')
24 ноября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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