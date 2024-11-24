«Лилль» одолел «Ренн», забив один мяч

В этом сезоне «Ренн» неожиданно оказался в числе участников битвы за выживание, и гостевой матч с «Лиллем» не улучшил его шансы.

Уровень накала игры и количества единоборств просто зашкаливал, а вот ударов в сторону ворот почти не было. Тем не менее, «доги» использовали один из редких моментов. На 45-й минуте быстрая атака хозяев, Реми Кабелла отыграл на Эдона Жегрова, который нанес победный удар - 1:0.

«Лилль» вышел на чистое четвертое место, соперник - 15-й.