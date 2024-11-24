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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» одолел «Ренн», забив один мяч

24 Ноября 2024 • 19:11 Комментировать
Лилль
1:0
Ренн

В этом сезоне «Ренн» неожиданно оказался в числе участников битвы за выживание, и гостевой матч с «Лиллем» не улучшил его шансы.

Уровень накала игры и количества единоборств просто зашкаливал, а вот ударов в сторону ворот почти не было. Тем не менее, «доги» использовали один из редких моментов. На 45-й минуте быстрая атака хозяев, Реми Кабелла отыграл на Эдона Жегрова, который нанес победный удар - 1:0.

«Лилль» вышел на чистое четвертое место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Лилль1:0Ренн
(1:0) Жегрова Эдон45'  
Шевалье ЛюкаМанди Аисса  40'Диаките БафодеРибейро Алешандро  48'Гудмундссон ГабриэльБуадди АйюбАндре БенжаминЖегрова Эдон 87' (Сахрауи Осам ( 87') Кабелла Реми 81' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 81') Баккер Митчел 68' (Фернандес-Пардо Матиас ( 68'  90') Дэвид Джонатан 88' (Байо Мохамед ( 88')
Запасные: Мёнье ТомаИсмаили ГонсалвесГомес АнхельМанноне ВитоТуре Усман
Манданда СтивХатебур ХансЭстигор Лео  90'Сейду Алиду 18' (Файе Микаил ( 18') Ассиньон Лоренс 72' (Гомес Карлос III ( 72') Матусива АзорКамара Глен 46' (Джеймс Джордан ( 46') Нагида Махамаду  23'Грёнбек Альберт 63' (Блас Людовик ( 63') Мюинга АрноГуйри Амин 73' (Жота Серран ( 73')
Запасные: Галлон ГотьеМейстер ХенрикВу КристоферСантамария Батист
24 ноября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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Евро-Футбол.Ру,
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