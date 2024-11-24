«Лилль» одолел «Ренн», забив один мяч

В этом сезоне «Ренн» неожиданно оказался в числе участников битвы за выживание, и гостевой матч с «Лиллем» не улучшил его шансы.
Уровень накала игры и количества единоборств просто зашкаливал, а вот ударов в сторону ворот почти не было. Тем не менее, «доги» использовали один из редких моментов. На 45-й минуте быстрая атака хозяев, Реми Кабелла отыграл на Эдона Жегрова, который нанес победный удар - 1:0.
«Лилль» вышел на чистое четвертое место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Жегрова Эдон45'
Шевалье Люка•Манди Аисса• 40'Диаките Бафоде•Рибейро Алешандро• 48'Гудмундссон Габриэль•Буадди Айюб•Андре Бенжамин•Жегрова Эдон87' (Сахрауи Осам (87') •Кабелла Реми81' (Харальдссон Хакон-Арнар (81') •Баккер Митчел68' (Фернандес-Пардо Матиас (68') • 90'Дэвид Джонатан88' (Байо Мохамед (88')
Манданда Стив•Хатебур Ханс•Эстигор Лео• 90'Сейду Алиду18' (Файе Микаил (18') •Ассиньон Лоренс72' (Гомес Карлос III (72') •Матусива Азор•Камара Глен46' (Джеймс Джордан (46') •Нагида Махамаду• 23'Грёнбек Альберт63' (Блас Людовик (63') •Мюинга Арно•Гуйри Амин73' (Жота Серран (73')
24 ноября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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