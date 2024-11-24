«Реймс» и «Лион» не определили сильнейшего

В 12-м туре Лиги 1 «Реймс» и «Лион» сыграли на равных.
Первый момент создал Александр Ляказетт, но с его ударом справился вратарь. Ляказетт отметился и в роли ассистента, доставив мяч на голову Райана Шерки, а тот был точен - 0:1.
Во втором тайме острее были хозяева. Кейто Накамура имел отличный момент, но запустил мяч в сторону от рамки. Амаду Коне пробил в соперника, а вот Умар Дьяките на добивании сравнял счет на 55-й минуте. Ляказетт рухнул в штрафной в конце игры, но судья решил не ставить пенальти.
«Лион» делит четвертое место с «Лиллем», соперник в очке позади.
Протокол игры
|38'Шерки Райан (0:1)
|(1:1) Дьяките Умар55'
Диуф Йеванн•Сангюи Ноа77' (Бута (77') •Кипре Седрик• 80'Де Смет Тибо•Акиеме Серхио•Атангана-Эдоа Валентин90' (Салама Амин (90') •Коне Амаду 64'70' (Теума Тедди (70') •Ито Дзюня•Манетси Маршал•Накамура Кейто•Дьяките Умар90' (Москардо Габриэль (90')
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Мата Клинтон•Ньякат Мусса•Абнер•Матич Неманья79' (Тессманн Таннер (79') •Толиссо Корентен•Нуама Эрнест67' (Фофана Малик (67') •Шерки Райан•Бенрахма Саид79' (Микаутадзе Жорж (79') •Ляказетт Александр
23 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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