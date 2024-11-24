«Реймс» и «Лион» не определили сильнейшего

В 12-м туре Лиги 1 «Реймс» и «Лион» сыграли на равных.

Первый момент создал Александр Ляказетт, но с его ударом справился вратарь. Ляказетт отметился и в роли ассистента, доставив мяч на голову Райана Шерки, а тот был точен - 0:1.

Во втором тайме острее были хозяева. Кейто Накамура имел отличный момент, но запустил мяч в сторону от рамки. Амаду Коне пробил в соперника, а вот Умар Дьяките на добивании сравнял счет на 55-й минуте. Ляказетт рухнул в штрафной в конце игры, но судья решил не ставить пенальти.

«Лион» делит четвертое место с «Лиллем», соперник в очке позади.