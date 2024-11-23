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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» минимально одолел «Монпелье»

23 Ноября 2024 • 23:00 Комментировать
Сент-Этьен
1:0
Монпелье
окончен

Ведущие борьбу за выживание «Сент-Этьен» и «Монпелье» бились за очки в поединке 12-го тура Лиги 1. Хозяева отдали инициативу главному аутсайдеру и сыграли на контратаках.

На 38-й минуте арбитр зафиксировал снос Тежи Саванье и пенальти в пользу «Монпелье», но ВАР помог исправить ошибку, нет 11-метрового.

В первой атаке второго тайма серия подач у хозяев, и Беньямин Бушуари с лета вколотил мяч в сетку. Вскоре еще один пенальти за падение Муссы аль-Тамари, и снова отмена решения после просмотра повторов.

«Сент-Этьен» победил и на три очка оторвался от стыкового места, противник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Сент-Этьен1:0Монпелье
(1:0) Бушуари Беньямин47'  
Ларсонне ГотьеАппиа ДеннисБатубинсика ДиланАбдельамид ЮнисПетро ЛеоЭква ПьерБоакье Агустен  62' 65' (Кафаро Матьё ( 65') Бушуари Беньямин  64' 71' (Амугу Матис ( 71') Мутон Луи 70' (Муэффек Аймен ( 70') Давиташвили Зурико  57' 87' (Стассин Лукас ( 87') Сиссоко Ибраим II 87' (Корню Пьер ( 87')
Запасные: Фомба ЛаминТардьё ФлорианВаджи ИбраимаМобле Брис
Лекомт БенжаменТшато Энзо  41'Максимович НиколаМодибо Саньян 82' (Барес Габриэль ( 82') Силла Иссиага  56'Нзингула Рабби  34' 66' (Омерагич Бечир ( 66') Шотар Жорис  28' 66' (Кулибали Танги ( 66') Аль-Тамари Мусса  56'Саванье ТежиНорден АрноХазри Вахби 82' (Ндиайе Джуниор ( 82')
Запасные: Шеннахи ТеоДжодич СтефанСако ФалаеСент-Люс ТеоБерто Димитри
23 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Сент-Этьен

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Ставка и прогноз на матч Сент-Этьен — Монпелье чемпионата Франции — 23 ноября 2024
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