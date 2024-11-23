«Сент-Этьен» минимально одолел «Монпелье»

Ведущие борьбу за выживание «Сент-Этьен» и «Монпелье» бились за очки в поединке 12-го тура Лиги 1. Хозяева отдали инициативу главному аутсайдеру и сыграли на контратаках.
На 38-й минуте арбитр зафиксировал снос Тежи Саванье и пенальти в пользу «Монпелье», но ВАР помог исправить ошибку, нет 11-метрового.
В первой атаке второго тайма серия подач у хозяев, и Беньямин Бушуари с лета вколотил мяч в сетку. Вскоре еще один пенальти за падение Муссы аль-Тамари, и снова отмена решения после просмотра повторов.
«Сент-Этьен» победил и на три очка оторвался от стыкового места, противник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Бушуари Беньямин47'
Ларсонне Готье•Аппиа Деннис•Батубинсика Дилан•Абдельамид Юнис•Петро Лео•Эква Пьер•Боакье Агустен 62'65' (Кафаро Матьё (65') •Бушуари Беньямин 64'71' (Амугу Матис (71') •Мутон Луи70' (Муэффек Аймен (70') •Давиташвили Зурико 57'87' (Стассин Лукас (87') •Сиссоко Ибраим II87' (Корню Пьер (87')
Запасные: Фомба Ламин•Тардьё Флориан•Ваджи Ибраима•Мобле Брис
Лекомт Бенжамен•Тшато Энзо• 41'Максимович Никола•Модибо Саньян82' (Барес Габриэль (82') •Силла Иссиага• 56'Нзингула Рабби 34'66' (Омерагич Бечир (66') •Шотар Жорис 28'66' (Кулибали Танги (66') •Аль-Тамари Мусса• 56'Саванье Тежи•Норден Арно•Хазри Вахби82' (Ндиайе Джуниор (82')
23 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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