«Сент-Этьен» минимально одолел «Монпелье»

Ведущие борьбу за выживание «Сент-Этьен» и «Монпелье» бились за очки в поединке 12-го тура Лиги 1. Хозяева отдали инициативу главному аутсайдеру и сыграли на контратаках.

На 38-й минуте арбитр зафиксировал снос Тежи Саванье и пенальти в пользу «Монпелье», но ВАР помог исправить ошибку, нет 11-метрового.

В первой атаке второго тайма серия подач у хозяев, и Беньямин Бушуари с лета вколотил мяч в сетку. Вскоре еще один пенальти за падение Муссы аль-Тамари, и снова отмена решения после просмотра повторов.

«Сент-Этьен» победил и на три очка оторвался от стыкового места, противник замыкает таблицу.