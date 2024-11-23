«Марсель» удачно сыграл на выезде против «Ланса»

В 12-м туре чемпионата Франции «Ланс» и «Марсель» оспаривали право находиться на третьем месте Лиги 1.
Команды долго раскачивались, и только на 42-й минуте был создан первый реальный момент, когда Давид Коста проверил голкипера. В начале второго тайма у гостей сработали контратаки. Валентин Ронжье открыл счет, а Луис Энрике удвоил результат с передачи Нила Мопе. На 80-й минуте вернулась интрига после попытки Анжело Фюльжени. Он же вскоре ассистировал Реми Ласкари, но ВАР нашел фол в атаке. И тут же вместо 2:2 счет стал 1:3 после выстрела Пьера-Эмиля Хёйбьерга со штрафного.
Марсельцы закрепились на третьем месте, соперник - лишь восьмой.
Протокол игры
|49'Ронжье Валентин (0:1)
|57'Луис Энрике I (0:2)
|(1:2) Фюльжени Анжело80'
|89'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (1:3)
Самба Брис•Сарр Маланг69' (Зарури Анасс (69') •Дансо Кевин• 83'Медина Факундо•Франковски Пшемыслав• 37'Томассон Адриен58' (Диуф Энди (58') •Оджедиран Хамзат78' (Фюльжени Анжело (78') •Мачадо Дейвер• 74'Сотока Флориан58' (Ласкари Реми Лебо (58') •Нзола М'Бала•Коста Давид58' (Эль-Айнауи Нейл (58')
Запасные: Пуйи Том•Чавес Джоаннер•Коффи Херве•Менди Нампали
Рульи Херонимо•Мурильо Микаэль•Балерди Леонардо•Кондогбия Жоффрей• 66'Луис Энрике I•Ронжье Валентин 19'78' (Надир Билал (78') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Рабио Адриен•Гарсия Улиссес• 90'Гринвуд Мэйсон82' (Роу Джонатан (82') •Мопе Нил90' (Ваи Элье (90')
23 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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