Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» удачно сыграл на выезде против «Ланса»

23 Ноября 2024 • 20:56 Комментировать
Ланс
1:3
Марсель
окончен

В 12-м туре чемпионата Франции «Ланс» и «Марсель» оспаривали право находиться на третьем месте Лиги 1.

Команды долго раскачивались, и только на 42-й минуте был создан первый реальный момент, когда Давид Коста проверил голкипера. В начале второго тайма у гостей сработали контратаки. Валентин Ронжье открыл счет, а Луис Энрике удвоил результат с передачи Нила Мопе. На 80-й минуте вернулась интрига после попытки Анжело Фюльжени. Он же вскоре ассистировал Реми Ласкари, но ВАР нашел фол в атаке. И тут же вместо 2:2 счет стал 1:3 после выстрела Пьера-Эмиля Хёйбьерга со штрафного.

Марсельцы закрепились на третьем месте, соперник - лишь восьмой.

Протокол игры  
Ланс1:3Марсель
  49'Ронжье Валентин (0:1)
  57'Луис Энрике I (0:2)
(1:2) Фюльжени Анжело80'  
  89'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (1:3)
Самба БрисСарр Маланг 69' (Зарури Анасс ( 69') Дансо Кевин  83'Медина ФакундоФранковски Пшемыслав  37'Томассон Адриен 58' (Диуф Энди ( 58') Оджедиран Хамзат 78' (Фюльжени Анжело ( 78') Мачадо Дейвер  74'Сотока Флориан 58' (Ласкари Реми Лебо ( 58') Нзола М'БалаКоста Давид 58' (Эль-Айнауи Нейл ( 58')
Запасные: Пуйи ТомЧавес ДжоаннерКоффи ХервеМенди Нампали
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльБалерди ЛеонардоКондогбия Жоффрей  66'Луис Энрике IРонжье Валентин  19' 78' (Надир Билал ( 78') Хёйбьерг Пьер-ЭмильРабио АдриенГарсия Улиссес  90'Гринвуд Мэйсон 82' (Роу Джонатан ( 82') Мопе Нил 90' (Ваи Элье ( 90')
Запасные: Мерлен КентенМеите БамоКейлиан АбдаллаДе Ланге ЖеффриКоне ИсмаэльRony Baheng
23 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс

Новости по матчу

22 Ноября
21:38
Хорошая ставка и прогноз на матч Ланс — Марсель чемпионата Франции — 23 ноября 2024
19 Ноября
03:59
Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»
10 Ноября
05:32
«Я предпочёл страсть деньгам»: Де Дзерби сказал игрокам «Марселя», что мог возглавить «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Батракова ждут в «Манчестер Сити», или Куда может уехать главный российский талант «Зенит» на уровне «Ахмата» и ниже «Оренбурга»: Как легионеры РПЛ сыграли в ноябре за свои сборные
Спортивные новости
«Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Марсель Марсель
1
3
2.15 3.50 3.10
Видео
17 мин
Сент-Этьен Сент-Этьен
Монпелье Монпелье
0
0
2.20 3.75 2.90
Видео
23.11.24 в 23:00
Реймс Реймс
Лион Лион
2.65 3.75 2.35
Видео
24.11.24 в 17:00
Лилль Лилль
Ренн Ренн
1.87 3.65 3.85
Видео
24.11.24 в 19:00
Осер Осер
Анже Анже
1.93 3.65 3.60
Видео
24.11.24 в 19:00
Нант Нант
Гавр Гавр
1.77 3.60 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
20:56 · Франция. Лига 1
«Марсель» удачно сыграл на выезде против «Ланса»
17:46 · Франция. Лига 1
Червиченко считает, что Сафонов способен провести в «ПСЖ» несколько успешных сезонов
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Сако рассказал, есть ли предложение от «Бреста»
15:14 · Франция. Лига 1
Мостовой: «По воротам «ПСЖ» бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть на ноль»
14:52 · Испания. Ла Лига
Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности 2
14:03 · Франция. Лига 1
Французский журналист: «Сафонов провёл свой лучший матч с момента прихода в «ПСЖ»
13:54 · Франция. Лига 1
Агент Головина: «Мы с Сашей долго ждали этот гол»
12:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может оказаться от нападающего Дэвида - названа причина 1
12:44 · Франция. Лига 1
Энрике объяснил, почему поставил Сафонова в старт «ПСЖ»
11:42 · Франция. Лига 1
Головин двумя словами прокомментировал победу «Монако»
10:37 · Франция. Лига 1
В «Монако» прокомментировали первый гол Головина
01:11 · Франция. Лига 1
Сафонов провёл третий матч за «ПСЖ» на ноль
00:56 · Франция. Лига 1
Сафонов помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу»
22 Ноября
23:55 · Франция. Лига 1
Головин прокомментировал первый гол сезона
23:26 · Франция. Лига 1
Меткий удар Головина помог «Монако» переиграть «Брест»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Угарте рассказал, как ему помог опыт игры с Мбаппе в «ПСЖ»
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Тулуза»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:26 · Франция. Лига 1
Сафонов – в основе «ПСЖ» на матч против «Тулузы»
21:32 · Франция. Лига 1
Головин забил за «Монако» впервые с февраля
20:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
20:20 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Брестом»
18:35 · Франция. Лига 1
​Кара настигла злодея - Жерар Лопес осуждён на 10 месяцев условно и оштрафован на 45 000 евро
17:04 · Франция. Лига 1
​Джибриль Сиссе вновь нарушил закон и получил условный срок
11:46 · Франция. Лига 1
Глава «ПСЖ»: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов»
09:53 · Франция. Лига 1
Головин попал в заявку «Монако» на игру с «ПСЖ» 1
Все новости