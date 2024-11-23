«Марсель» удачно сыграл на выезде против «Ланса»

В 12-м туре чемпионата Франции «Ланс» и «Марсель» оспаривали право находиться на третьем месте Лиги 1.

Команды долго раскачивались, и только на 42-й минуте был создан первый реальный момент, когда Давид Коста проверил голкипера. В начале второго тайма у гостей сработали контратаки. Валентин Ронжье открыл счет, а Луис Энрике удвоил результат с передачи Нила Мопе. На 80-й минуте вернулась интрига после попытки Анжело Фюльжени. Он же вскоре ассистировал Реми Ласкари, но ВАР нашел фол в атаке. И тут же вместо 2:2 счет стал 1:3 после выстрела Пьера-Эмиля Хёйбьерга со штрафного.

Марсельцы закрепились на третьем месте, соперник - лишь восьмой.