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Червиченко считает, что Сафонов способен провести в «ПСЖ» несколько успешных сезонов

23 Ноября 2024 • 17:46 Комментировать
ПСЖ
3:0
Тулуза

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Червиченко рад, что Сафонов отлично использует свои шансы в «ПСЖ», ведь вратарская доля такова, что сегодня сидишь, а завтра уже играешь в основе.

«Вполне возможно, что Матвей несколько сезонов отлично отыграет. Он хороший вратарь. Если есть уверенность, почему нет?» — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. В составе французского гранда 25-летний футболист провел пять матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, в которых пропустил два гола и трижды сыграл «на ноль».

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