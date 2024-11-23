Мостовой: «По воротам «ПСЖ» бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть на ноль»

В пятницу вечером «ПСЖ» на своём поле разгромил «Тулузу» со счётом 3:0. Российский вратарь Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и не пропустил. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«ПСЖ» идёт на первом месте, а по воротам бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть «на ноль». Но Матвей пользуется своим шансом – правильно делает», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Матвей Сафонов поучаствовал уже в пяти официальных матчах «ПСЖ». В трёх из них россиянин не пропустил, а в двух оставшихся пропускал по разу.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 26 ноября, - против «Баварии» в Лиге чемпионов.