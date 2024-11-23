Французский журналист: «Сафонов провёл свой лучший матч с момента прихода в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в минувшей встрече с «Тулузой».

Поединок 12-го тура французской Лиги 1 завершился крупной победой «ПСЖ» со счетом 3:0. Для российского вратаря это уже третий матч «на ноль» в парижском клубе.

По мнению журналиста, Сафонов провел свой лучший матч после подписания контракта с «ПСЖ».

— По правде говоря, никто не понимает, как Луис Энрике выбирает вратарей. До сих пор неизвестно, кто будет в стартовом составе против «Баварии», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

При этом Леклер считает, что в настоящий момент у Сафонова наилучшие шансы на попадание в старт.

В составе «ПСЖ» 25-летний Сафонов провел пять игр во всех турнирах, в которых пропустил два гола.

Встреча пятого тура Лиги чемпионов «Бавария» - «ПСЖ» пройдет 26 ноября.