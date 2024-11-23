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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина: «Мы с Сашей долго ждали этот гол»

23 Ноября 2024 • 13:54 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека «Монако» Александра Головина, отреагировал на первый мяч своего клиента в сезоне-2024/2025.

«Этот гол долго ждали и мы с Сашей, и болельщики. Очень приятно было отличиться в столь тяжелом матче. Забитый мяч был важен с психологической точки зрения», - передает слова агента «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в поединке 12-го тура чемпионата Франции «Монако» отпраздновал победу над «Брестом» со счетом 3:2.

После этого успеха монегаски набрали 26 баллов и занимают второе место в таблице. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет шесть очков.

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