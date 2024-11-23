Энрике объяснил, почему поставил Сафонова в старт «ПСЖ»

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике объяснил свое решение, поставить российского вратаря Матвея Сафонова в стартовый состав на поединок с «Тулузой» в Лиге 1.
«Доверил ли я место Сафонову по тактическим соображениям? Именно так. Может ли он повлиять на иерархию голкиперов в клубе? Может быть, а может и нет», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.
Напомним, что парижский гранд одержал крупную победу над «Тулузой» со счетом 3:0. После 12 туров команда Энрике лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, опережая идущий вторым «Монако» на шесть пунктов.
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