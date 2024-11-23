Головин двумя словами прокомментировал победу «Монако»

Хавбек французского «Монако» Александр Головин опубликовал короткий пост после победного матча с «Брестом» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Монегаски одержали победу со счетом 3:2.

«Важная победа», - оставил сообщение российский полузащитник в своих социальных сетях.

Напомним, что в этом матче Головин отметился дебютным голом в сезоне-2024/2025.

После 12 проведенных туров чемпионата Франции «Монако» набрал 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Ади Хюттера отстают от лидирующего «ПСЖ» на шесть очков.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Головин забил один гол в девяти встречах.