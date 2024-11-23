В «Монако» прокомментировали первый гол Головина

«Всегда нужно быть готовым, чтобы забрать мяч у соперника, ведь он может ошибиться. Именно так и сделал Головин, забив свой гол. Я рад, что ему удалось впервые в этом сезоне забить мяч», - передает слова специалиста пресс-служба монегасков.