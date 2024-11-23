В «Монако» прокомментировали первый гол Головина

Наставник «Монако» Ади Хюттер поделился мнением о первом голе российского полузащитника Александра Головина в сезоне-2024/2025. Хавбек поразил ворота «Бреста» (3:2) в рамках 12-го тура Лиги 1.
«Всегда нужно быть готовым, чтобы забрать мяч у соперника, ведь он может ошибиться. Именно так и сделал Головин, забив свой гол. Я рад, что ему удалось впервые в этом сезоне забить мяч», - передает слова специалиста пресс-служба монегасков.
После 12 проведенных туров «Монако» набрал 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Лиге 1. Подопечные Хюттера отстают от лидирующего «ПСЖ» на шесть очков.
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