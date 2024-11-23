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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов провёл третий матч за «ПСЖ» на ноль

23 Ноября 2024 • 01:11 Комментировать
ПСЖ
3:0
Тулуза
окончен

В пятницу «ПСЖ» на своём поле разгромил «Тулузу» со счётом 3:0. Российский вратарь Матвей Сафонов провёл на поле все 90+ минут и не пропустил. Для Сафонова этот матч стал пятым за «ПСЖ». В трёх из них россиянин сохранил свои ворота на замке.

Результаты «ПСЖ» с Сафоновым в рамке ворот приводим ниже.

«ПСЖ» - «Жирона» 1:0 (Лига чемпионов);

«Реймс» - «ПСЖ» 1:1 (Лига 1);

«ПСЖ» - «Ренн» 3:1 (Лига 1);

«ПСЖ» - «Ланс» 1:0 (Лига 1);

«ПСЖ» - «Тулуза» 3:0 (Лига 1).

Следующий матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 26 ноября, - против «Баварии» на выезде в Лиге чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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