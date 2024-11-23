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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу»

23 Ноября 2024 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
3:0
Тулуза
окончен

Лидирующий в Лиге 1 «ПСЖ» в пятницу играл дома против «Тулузы», одержавшей три победы подряд. Игра была примечательна ещё и тем, что свой новый шанс получил Матвей Сафонов.

В середине тайма Усман Дембеле справа выкатил мяч к центру на Уоррена Заира-Эмери, тот сместился немного вправо и с 15 метров пробил в ближний угол - парировано. Рубен Невеш слева откатил мяч на Бредли Баркола, который с линии штрафной площади пробил в дальний верхний угол ворот, а кипер в прыжке сумел забрать мяч в руки. На 35-й минуте Ашраф Хакими справа исполнил перевод в центр на Невеша, который с 18 метров в касание низом точно пробил в левый угол ворот - 1:0.

Во втором тайме Хакими справа с 23 метров нанёс плотный удар под перекладину, и вратарь в прыжке отбил мяч вверх. Вскоре парижане втроем все же затолкали мяч в сетку, но голевая попытка Заира-Эмери отменена - вне игры. Заир-Эмери перед своей штрафной площадью грубо ошибся и выдал пас в центр на Шави Бабика, который сблизился с Сафоновым и с восьми метров пробил выше ворот. Венсан Сьерро справа со штрафного навесил на Чарли Крессвела, который головой направил мяч над правой «девяткой» парижской команды. Франк Магри справа убежал один на один с голкипером, но два его удара Сафонов отразил. На 84-й минуте Хакими справа сделал заброс к дальней штанге, от соперников мяч отскочил к Лукасу Бералдо, который с лёта хлёстко пробил по воротам - 2:0. Быструю контратаку провели хозяева, Витинья слева отправил вперёд Рандаля Коло-Муани, а сам рванул к воротам на ответную передачу, финтом бразилец убрал соперника и с восьми метров сильно пробил в ближний угол - 3:0.

«ПСЖ» лидирует с отрывом в шесть очков от «Монако», соперник - 10-й.

Протокол игры  
ПСЖ3:0Тулуза
(1:0) Невеш Жоау35'  
(2:0) Бералдо Лукас84'  
(3:0) Витинья II90'  
Сафонов МатвейХакими Ашраф  44'Бералдо ЛукасШкриньяр МиланЗаге Йорам 46' (Витинья II ( 46') Заир-Эмери УорренНевеш ЖоауДембеле Усман 73' (Руис Фабиан ( 73') Асенсио МаркоБаркола Бредли 81' (Коло-Муани Рандаль ( 81') Дуэ Дезире 60' (Кан-Ин Ли ( 60')
Запасные: Мбайе ИбраимТейп АксельПачо ВильянДоннарумма ДжанлуиджиТенас Арнау
Ресте ГийомКрессвел ЧарлиМаккензи МаркUmit Akdag 89' (Канво Жейде ( 89') Каманзи Уоррен 64' (Суасо Габриэль ( 64') Кассерес Кристиан 78' (Магри Франк ( 78') Сьерро ВенсанДоннум Арон  75'Абухляль Закария  43'Кинг Джошуа 78' (Шмидт Никлас ( 78') Гбоо Янн 64' (Бабика Шави ( 64')
Запасные: Домингес АлексМеталь ДейаннГенро ДенисЗайц МихаМессали Рафик
22 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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