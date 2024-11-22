Головин прокомментировал первый гол сезона

В пятницу вечером «Монако» обыграл на своём поле «Брест» в матче чемпионата Франции со счётом 3:2. Автором одного из голов стал российский полузащитник Александр Головин. Этот гол стал для Головина первым с февраля. 28-летний футболист дал комментарий по поводу результативного удара.

«Эмоции от своего гола? Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу и набрать три очка», - цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

«Монако» остаётся на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч команда проведёт в среду, 27 ноября, - против «Бенфики» в Лиге чемпионов.