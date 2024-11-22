Меткий удар Головина помог «Монако» переиграть «Брест»

12-й тур чемпионата Франции открывали «Монако» и «Брест», представители Лиги 1 в главном еврокубке.

Уже на пятой минуте подхватил мяч на фланге Элисс Бен-Сегир и прострелил на линию вратарской, где сыграл на опережение Магнес Аклиуш и вколотил мяч в касание точно в ближний угол - 1:0. Вскоре тонкий пас выдал Александр Головин в штрафную на ход Аклиушу, который выскочил один на один с голкипером, но пробил точно в ближнюю штангу. В середине тайма после обрезки Махди Камара перед штрафной перехватил мяч Головин и тут же пробил точно в дальний нижний угол, оставив голкипера не у дел, - 2:0.

Сразу после перерыва с угла поля Камори Думбия навесил на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Абдалла Сима и головой вколотил мяч в дальний нижний угол ворот - 2:1. На 90-й минуте поймали соперника на контратаке монегаски, Джордж Иленикена тонким пасом запустил на ворота соперника Аклиуша, который отправил сферу в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот голкипера, -3:1. Тут же после подачи с фланга в чужой штрафной выиграл верховую борьбу в очередной раз Людовик Ажорк и пробил головой точно в нижний угол ворот - 3:2.

«Монако» продолжает преследование лидирующего «ПСЖ» и сократил отставание до трех очков. «Брест» - 12-й.