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Чемпионат Франции. Лига 1

Меткий удар Головина помог «Монако» переиграть «Брест»

22 Ноября 2024 • 23:26 Комментировать
Монако
3:2
Брест

12-й тур чемпионата Франции открывали «Монако» и «Брест», представители Лиги 1 в главном еврокубке.

Уже на пятой минуте подхватил мяч на фланге Элисс Бен-Сегир и прострелил на линию вратарской, где сыграл на опережение Магнес Аклиуш и вколотил мяч в касание точно в ближний угол - 1:0. Вскоре тонкий пас выдал Александр Головин в штрафную на ход Аклиушу, который выскочил один на один с голкипером, но пробил точно в ближнюю штангу. В середине тайма после обрезки Махди Камара перед штрафной перехватил мяч Головин и тут же пробил точно в дальний нижний угол, оставив голкипера не у дел, - 2:0.

Сразу после перерыва с угла поля Камори Думбия навесил на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Абдалла Сима и головой вколотил мяч в дальний нижний угол ворот - 2:1. На 90-й минуте поймали соперника на контратаке монегаски, Джордж Иленикена тонким пасом запустил на ворота соперника Аклиуша, который отправил сферу в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот голкипера, -3:1. Тут же после подачи с фланга в чужой штрафной выиграл верховую борьбу в очередной раз Людовик Ажорк и пробил головой точно в нижний угол ворот - 3:2.

«Монако» продолжает преследование лидирующего «ПСЖ» и сократил отставание до трех очков. «Брест» - 12-й.

Протокол игры  
Монако3:2Брест
(1:0) Аклиуш Магнес5'  
(2:0) Головин Александр24'  
  50'Сима Абдалла (2:1)
  90'Ажорк Людовик (3:2)
(3:1) Аклиуш Магнес90'  
Маецки Радослав  78'Вандерсон V 80' (Тезе Джордан ( 80') Керер ТилоСалису МохаммедМависса КристианЗакария ДенисМагасса СунгутуБен-Сегир Элисс 80' (Синго Вилфред ( 80'  85') Головин Александр 90' (Уаттара Кассум ( 90') Аклиуш МагнесЭмболо Брель 68' (Иленикена Джордж ( 68')
Запасные: Кён ФилиппМатазо ЭлиоБамба АладжиКайо ЭнрикеКива Брадель
Бизот МаркоЛала Кенни  6'Шардонне БренданЛе Кардинал Жюльен  83'Амави ЖорданКамара Махди 81' (Перейра-Лаже Матиаш ( 81') Лис-Мелу Пьерр 22' (Фернандес Эдимилсон ( 22') Маньетти Уго 81' (Мартен Жонас ( 81') Дель Кастильо Ромен 46' (Думбия Камори ( 46') Ажорк ЛюдовикСима Абдалла 73' (Бальде Мама ( 73')
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарСалах ИбрагимН'Диайе Ньякат
22 ноября. Стадион "Луи II".
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