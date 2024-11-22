Сафонов – в основе «ПСЖ» на матч против «Тулузы»

В пятницу вечером «ПСЖ» будет играть на своём поле против «Тулузы» в матче двенадцатого тура чемпионата Франции. Рулевой парижан Луис Энрике решил включить в стартовый состав таких игроков:

Сафонов, Шкриньяр, Бералдо, Заге, Хакими, Невеш, Заир-Эмери, Асенсио, Дембеле, Баркола, Дуэ.

Как видим, российский вратарь Матвей Сафонов выйдет на футбольное поле с первых минут. За «ПСЖ» голкипер ранее провёл четыре матча, в которых пропустил два гола.

Матч «ПСЖ» - «Тулуза» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.