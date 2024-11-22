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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин забил за «Монако» впервые с февраля

22 Ноября 2024 • 21:32 Комментировать
Монако
2:1
Брест
1 1.52 X 4.40 2 6.70
2-й тайм

В пятницу вечером в чемпионате Франции проходит матч между «Монако» и «Брестом». На 24-й минуте голом отметился атакующий полузащитник Александр Головин. После результативного удара россиянина счёт изменился с 1:0 на 2:0.

Стоит отметить, что для Головина это первый гол за «Монако» с 11 февраля. Тогда полузащитник расписывался в воротах «Ниццы».

Следить за игрой между «Монако» и «Брестом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

На текущий момент «Монако» занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата. От «ПСЖ» команда отстаёт на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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