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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Брестом»

22 Ноября 2024 • 20:20 Комментировать
Монако
1:0
Брест
1 1.52 X 4.40 2 6.70
1-й тайм

Сегодня, 22 ноября, «Монако» примет на своём поле «Брест» в рамках 12-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков опубликовала стартовый состав команды на предстоящий футбольный матч.

По решению главного тренера «Монако» Ади Хюттера, с первых минут на поле выйдут следующие игроки: Маецки (вр), Вандерсон, Керер, Мависса, Салису, Магасса, Закария (к), Головин, Аклиуш, Бен-Сегир, Эмболо.

Начало матча между «Монако» и «Брестом» запланировано на 21:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный интернет-портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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