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​Кара настигла злодея - Жерар Лопес осуждён на 10 месяцев условно и оштрафован на 45 000 евро

22 Ноября 2024 • 18:35 Комментировать

Скандально известный футбольный агент испано-люксембургского происхождения Жерар Лопес, заработавший устойчивую репутацию мошенника через свой «инвестиционный фонд» Genii (оцените весь сарказм названия!), получил десятимесячный тюремный условный срок, а также штраф 45.000 евро.

Официальная причина - деятельность в качестве утбольного агента без должной лицензии. Но это только верхушка айсберга во всех его деяниях, по которым давно плачет если не тюрьма, то налоговая.

Российским любителям спорта эта фамилия должна быть известна ещё с начала прошлого десятилетия - тогда Лопес работал с командой Формулы-1 «Lotus», в которой выступал в то время российский пилот Виталий Петров. И уже тогда по итогам управленческой деятельности Лопеса команда осталась, что называется, «на бобах» - в долгах аки в шелках.

На футбольной ниве Лопес приложил свои «таланты» к финансовой катастрофе бельгийского клуба «Мускрон», затем «помог» «Лиллю» получить 120-миллионую дыру в бюджете, и, наконец, попробовал «спасти» «Бордо» - и клуб оказался в долгах в четвёртой лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Жерар Лопес
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