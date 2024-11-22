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​Джибриль Сиссе вновь нарушил закон и получил условный срок

22 Ноября 2024 • 17:04 Комментировать

У Джибриля Сиссе вновь появились проблемы с законом - уже далеко не в первый раз в его жизни. На сей раз бывший игрок французской сборной был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения условно - за то, что некорректным образом руководил своей компанией SASU, избегая уплаты налогов и используя её счета в своих личных целях.

Всё это привело к ликвидации компании в 2020 году, она была объявлена банкротом, но при этом, как выяснилось, немалую часть средств Джибриль перевёл на свои счета. Фактически, Джибриль намеренно привёл компанию к банкротству, «кинув» её кредиторов.

Помимо условного срока, экс-футболист получил также штраф в 20 тысяч евро, хотя сумма украденного, как легко догадаться, была намного выше.


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Евро-Футбол.Ру,
Джибриль Сиссе
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