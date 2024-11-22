Глава «ПСЖ»: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов»

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о цели своей команды в Лиге чемпионов УЕФА.
«У нас есть своя идентичность. Она исходит от нашей молодежи. Наша цель сейчас состоит не в том, чтобы победить в Лиге чемпионов, а в том, чтобы иметь свой стиль», - передает слова президента портал Sport.es.
В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов парижский гранд набрал четыре балла и занимает лишь 25-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Луиса Энрике проведут на выезде с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится во вторник, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Бан пользователя