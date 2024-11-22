Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Глава «ПСЖ»: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов»

22 Ноября 2024 • 11:46 Комментировать

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о цели своей команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«У нас есть своя идентичность. Она исходит от нашей молодежи. Наша цель сейчас состоит не в том, чтобы победить в Лиге чемпионов, а в том, чтобы иметь свой стиль», - передает слова президента портал Sport.es.

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов парижский гранд набрал четыре балла и занимает лишь 25-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Луиса Энрике проведут на выезде с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится во вторник, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду «Спартак» обратился к Джикии Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси В «Барселоне» приняли решение по Рафинье «Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Наполи» принял решение по Кварацхелии на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»
Спортивные новости
СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.11.24 в 21:00
Монако Монако
Брест Брест
1.51 4.40 5.60
Видео
22.11.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Тулуза Тулуза
1.28 6.00 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Ноября
11:46 · Франция. Лига 1
Глава «ПСЖ»: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов»
09:53 · Франция. Лига 1
Головин попал в заявку «Монако» на игру с «ПСЖ» 1
08:37 · Германия. Бундеслига
Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб
03:57 · Франция. Кубок
Французской команде придётся преодолеть 16 000 км, чтобы сыграть кубковый матч
03:42 · Англия. Премьер-лига
​Гибель Эмилиано Салы - тяжба между «Кардиффом» и «Нантом» продолжается
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за игроком «ПСЖ»
21 Ноября
21:22 · Франция. Лига 1
Хакими договорился о новом контракте с «ПСЖ»
18:06 · Франция. Лига 1
Романо: Шкриньяр покинет «ПСЖ» после этого сезона
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по форварду «ПСЖ»
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель 1 слухи
09:43 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна назвал единственный клуб, за который никогда не играл бы
09:23 · Франция. Лига 1
Матч «Монако» - «ПСЖ» перенесён - названа причина
03:05 · Франция. Лига 1
В «Лилле» приняли решение по Дэвиду, на которого претендуют топ-клубы
00:15 · Англия. Премьер-лига
Три европейских топ-клуба интересуются лидером «Аталанты»
20 Ноября
21:42 · Россия. Премьер-лига
Кузяев не хочет возвращаться в «Зенит» 1
18:05 · Франция. Лига 1
Габулов дал совет Сафонову в «ПСЖ»
16:30 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не предлагал «Барселоне» 250 млн евро за Ямаля 2 слухи
15:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» ведёт переговоры по возвращению Кузяева
15:03 · Франция. Лига 1
Пануччи: «Головин очень хорош»
13:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» может удивить, подписав Ляказетта 1 слухи
07:53 · Испания. Ла Лига
Известна позиция «Барселоны» в вопросе подписания Джонатана Дэвида 3
19 Ноября
19:51 · Англия. Премьер-лига
Кампуш получил предложение от топ-клуба АПЛ 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется спортивным директором «ПСЖ» 1
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес к Сако со стороны «Бреста»
15:57 · Франция. Лига 1
Агент сообщил хорошие новости о Головине
Все новости