Головин попал в заявку «Монако» на игру с «ПСЖ»

Хавбек сборной России Александр Головин был включен в заявку «Монако» на предстоящий поединок 12-го тура чемпионата Франции против столичного «ПСЖ». Полузащитник полностью залечил повреждение и занимается в общей группе монегасков, сообщает клубная пресс-служба.

Поединок «Монако» против «ПСЖ» состоится сегодня, 22 ноября. Начало встречи запланировано в 21:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел восемь поединков, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и монегасками истекает летом 2029 года, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.