Хакими договорился о новом контракте с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими договорился с клубом о продлении контракта. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, речь идёт о трудовом соглашении, которое рассчитано до середины 2029 года.

За «ПСЖ» Хакими выступает с лета 2021 года после трансфера из «Интера». С тех пор марокканец провёл за парижан 133 официальных матча, в которых записал на свой счёт 16 голов и 22 результативных паса на партнёров.

«ПСЖ» на текущий момент лидирует в чемпионате Франции, опережая второй «Монако» на шесть очков. В пятницу команда Луиса Энрике проведёт домашний матч Лиги 1 против «Тулузы».