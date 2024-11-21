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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими договорился о новом контракте с «ПСЖ»

21 Ноября 2024 • 21:22 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.33 X 5.50 2 8.50
22.11 23:00

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими договорился с клубом о продлении контракта. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, речь идёт о трудовом соглашении, которое рассчитано до середины 2029 года.

За «ПСЖ» Хакими выступает с лета 2021 года после трансфера из «Интера». С тех пор марокканец провёл за парижан 133 официальных матча, в которых записал на свой счёт 16 голов и 22 результативных паса на партнёров.

«ПСЖ» на текущий момент лидирует в чемпионате Франции, опережая второй «Монако» на шесть очков. В пятницу команда Луиса Энрике проведёт домашний матч Лиги 1 против «Тулузы».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими

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ПСЖ ТУЛУЗА
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