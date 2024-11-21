Романо: Шкриньяр покинет «ПСЖ» после этого сезона

Словацкий защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр покинет парижский клуб по итогу текущего сезона. Новостью об этом делится в социальной сети инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Шкриньяр в текущем сезоне стал мало играть за свой клуб. Всего у Милана набралось лишь четыре проведённых матча, все – в рамках Лиги 1, без голевых действий.

«Всегда есть возможность изменить ситуацию, усердно тренируясь. Такое бывает в футболе», - цитирует Романо главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Контракт словака с парижанами рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее Милан на протяжении семи лет выступал в Италии, где защищал цвета «Сампдории» и миланского «Интера».

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