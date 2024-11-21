Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна назвал единственный клуб, за который никогда не играл бы

Бывший футболист сборной Франции Матьё Вальбуэна ответил на вопрос о потенциальном трансфере в «ПСЖ».
«Я бы никогда не подписал контракт с «ПСЖ». Этот клуб был самым принципиальным соперником. «Лион»? К этому клубу не было ненависти. С другой стороны, мы всегда с ненавистью относились с «ПСЖ», - передает слова Вальбуэна RMC.
Напомним, что Матьё является воспитанником «Бордо». В чемпионате Франции полузащитник долгое время выступал за «Марсель». В России он поиграл в составе московского «Динамо». За национальную сборную Франции Вальбуэна провел 52 поединка и отметился восемью забитыми мячами.
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