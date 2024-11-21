Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна назвал единственный клуб, за который никогда не играл бы

«Я бы никогда не подписал контракт с «ПСЖ». Этот клуб был самым принципиальным соперником. «Лион»? К этому клубу не было ненависти. С другой стороны, мы всегда с ненавистью относились с «ПСЖ», - передает слова Вальбуэна RMC.