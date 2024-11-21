Матч «Монако» - «ПСЖ» перенесён - названа причина

Центральный поединок 16-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» был перенесен. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Согласно опубликованной информации, встреча лидеров Лиги 1 состоится 18 декабря. Игру перенесли из-за Суперкубка страны.

В настоящий момент команды провели 11 туров в чемпионате Франции. Парижский гранд набрал 29 баллов и лидирует в турнирной таблице, а монегаски с 23 очками располагаются на второй строчке.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем розыгрыше Лиги 1 хавбек провел восемь поединков без результативных действий.