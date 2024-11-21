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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Лилле» приняли решение по Дэвиду, на которого претендуют топ-клубы

21 Ноября 2024 • 03:05 Комментировать
Лилль
...
Ренн
24.11 17:00

Нападающий Джонатан Дэвид проводит свой последний сезон в «Лилле».

Канадец решил не продлевать контракт, истекающий летом 2025 года. Многие гранды европейского футбола заинтересованы в подписании игрока на правах свободного агента, также ходили разговоры и о возможном переходе форварда в январское трансферное окно.

По словам президента «Лилля» Оливье Летанга, игрок не будет продан зимой: «Джонатан Дэвид не уйдёт из нашего клуба в в январе», – цитирует RMC Sport главу «догов».

Интерес к 24-летнему футболисту приписывается «Барселоне», лондонскому «Арсеналу», миланскому «Интеру» и «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Оливье Летанг Джонатан Дэвид трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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ЛИЛЛЬ РЕНН
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