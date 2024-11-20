Габулов дал совет Сафонову в «ПСЖ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов дал свой совет российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

«От него в «ПСЖ» не нужно ждать быстрых и категоричных результатов и того, что он здесь и сейчас вытеснит из состава конкурента. Ему нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать все те возможности, которые ему выпадут», - цитирует Габулова Legalbet.

Напомним, что Матвей оказался во французском топ-клубе прошедшим летом. За команду ему удалось в текущем сезоне провести четыре матча во всех турнирах (один в Лиге чемпионов). В них он пропустил всего лишь два гола.