Пануччи: «Головин очень хорош»

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи, входивший в штаб Фабио Капелло, поделился комментарием об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

Пануччи признался, что считает Головина талантливым футболистом, отметив, что сейчас в России много талантов.

— Во Франции нелегко играть, потому что это очень техничная лига, но Головин очень хорош, — цитирует Пануччи Metaratings.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне дела у 28-летнего Головина идут не лучшим образом. В 12 встречах полузащитник не смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Последний раз россиянин забивал в феврале.