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Чемпионат Франции. Лига 1

Пануччи: «Головин очень хорош»

20 Ноября 2024 • 15:03 Комментировать
Монако
...
Брест
1 1.50 X 4.30 2 6.50
22.11 21:00

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи, входивший в штаб Фабио Капелло, поделился комментарием об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

Пануччи признался, что считает Головина талантливым футболистом, отметив, что сейчас в России много талантов.

— Во Франции нелегко играть, потому что это очень техничная лига, но Головин очень хорош, — цитирует Пануччи Metaratings.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне дела у 28-летнего Головина идут не лучшим образом. В 12 встречах полузащитник не смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Последний раз россиянин забивал в феврале.

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