Агент сообщил хорошие новости о Головине

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин чувствует себя лучше. Об этом рассказал его агент – Александр Клюев.

Как известно, Головин не отправился на ноябрьский сбор сборной России. Ранее из-за дискомфорта в лодыжке 28-летний футболист не сыграл за «Монако» против «Страсбурга».

«Александр чувствует себя гораздо лучше. Он приступил к тренировкам и готовится с командой», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Клюев выразил надежду на то, что Головин будет готов сыграть за «Монако» в ближайшем матче чемпионата Франции. В пятницу, 22 ноября, монегаски будут играть против «Бреста» на своём поле.