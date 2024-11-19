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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент сообщил хорошие новости о Головине

19 Ноября 2024 • 15:57 Комментировать
Монако
...
Брест
22.11 21:00

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин чувствует себя лучше. Об этом рассказал его агент – Александр Клюев.

Как известно, Головин не отправился на ноябрьский сбор сборной России. Ранее из-за дискомфорта в лодыжке 28-летний футболист не сыграл за «Монако» против «Страсбурга».

«Александр чувствует себя гораздо лучше. Он приступил к тренировкам и готовится с командой», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Клюев выразил надежду на то, что Головин будет готов сыграть за «Монако» в ближайшем матче чемпионата Франции. В пятницу, 22 ноября, монегаски будут играть против «Бреста» на своём поле.

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Монако Александр Головин Александр Клюев ещё теги

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