Кандела: «У Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Франции Венсан Кандела поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«У Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ». Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. У него есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне», - передает слова француза «РБ Спорт».
Напомним, что Александр защищает цвета монегасков с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между 28-летним игроком и «Монако» рассчитан до середины 2029-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 30 миллионов евро.
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