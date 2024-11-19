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Чемпионат Франции. Лига 1

Кандела: «Сафонов уже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы»

19 Ноября 2024 • 10:54 Комментировать (1)

Известный в прошлом французский футболист Венсан Кандела высказался о конкуренции вратарей в столичном «ПСЖ».

«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера», - передает слова Венсана «РБ Спорт».

Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом, подписав трудовое соглашение до середины 2029 года. Его трансфер обошелся чемпиону Лиги 1 в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Матвей поучаствовал в трех матчах парижского гранда и пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Венсан Кандела Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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GudRus
19 Ноября 2024 в 11:21
Удачи Сафонову!! верим!1!
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