Кандела: «Сафонов уже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы»

Известный в прошлом французский футболист Венсан Кандела высказался о конкуренции вратарей в столичном «ПСЖ».
«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера», - передает слова Венсана «РБ Спорт».
Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом, подписав трудовое соглашение до середины 2029 года. Его трансфер обошелся чемпиону Лиги 1 в 20 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Лиги 1 Матвей поучаствовал в трех матчах парижского гранда и пропустил два мяча.
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