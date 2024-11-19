Кандела: «Сафонов уже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы»

«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера», - передает слова Венсана «РБ Спорт».