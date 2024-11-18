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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок сборной Франции признался, что смотрит фильмы о Сталине

18 Ноября 2024 • 20:30 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признался, что любит узнавать информацию о некоторых исторических личностях. Одним из тех, о ком Дембеле смотрит документальные фильмы, является советский политический деятель Иосиф Сталин.

«Да, серьёзно, мне нравится смотреть о Сталине. Не знаю, почему», - сказал Дембеле, чьи слова приводит ElDesmarque.

В сезоне 2024/2025 Усман Дембеле провёл за «ПСЖ» тринадцать официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что «ПСЖ» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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