Суперкубок Франции в текущем сезоне будет разыгран 5 января 2025 года в столице Катара, городе Доха. Новость сообщает пресс-служба Профессиональной французской футбольной лиги.

Напомним, что сойдутся в этом поединке «ПСЖ» и «Монако». «ПСЖ» - как чемпион Франции прошлого сезона, а также обладатель национального Кубка. «Монако» же – серебряный призёр прошедшего сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 «ПСЖ» вновь рвётся к чемпионству. У топ-клуба в активе набралось 29 очков по итогу прошедших 11 туров, а отрыв от второго места составляет уже весомые шесть баллов. На втором месте вновь разместился «Монако» (23 очка).