​Десайи стал папой ещё одного ребёнка - тест ДНК подтвердил его отцовство

Бывший футболист итальянского «Милана» и лондонского «Челси» Марсель Десайи снова стал папой - биологический тест ДНК показал, что именно он является отцом десятилетней Виктории, рождённый вследствие отношений с Космой в марте 2014 года. Теперь в этом уже нет сомнений, сообщает французское издание Le Parisien.

При этом на момент отношений с Космой Десайи ещё состоял в браке со своей бразильской супругой, которая родила ему четверых сыновей. Теперь бывший футболист будет выплачивать по пять тысяч евро ежемесячно в качестве алиментов для своей дочери.

Напомним, что Десайи закончил карьеру в 2006 году.