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Коло-Муани: «Я даже не думал об уходе из «ПСЖ»

17 Ноября 2024 • 19:18 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
22.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани высказался о своём возможном уходе из клуба ближайшей зимой.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего француза заинтересованы несколько топ-клубов АПЛ.

— Нет. Я даже не думал об этом. Я продолжу работать и сделаю все возможное для «ПСЖ», — цитирует форварда Telefoot.

Коло-Муани пополнил состав парижского клуба в сентябре 2023 года. В этом сезоне нападающий появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

Действующий контракт Коло-Муани с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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