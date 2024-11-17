В «Гавре» высказались о возможном уходе Кузяева

Заместитель спортивного директора «Гавра» Мохамед Эль-Харразе ответил на вопрос о будущем хавбека команды Далера Кузяева.

Ранее в СМИ сообщалось, что у французского коллектива возникли финансовые трудности, из-за чего клуб может расстаться с 31-летним россиянином.

— Спасибо, что беспокоитесь насчет нашего финансового состояния, но у нас все в порядке. У Далера действует контракт до 30 июня 2025 года, и он завершит сезон в нашем клубе, — цитирует функционера Odds.ru.

Напомним, Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в девяти встречах чемпионата Франции и забил один гол.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кузяева в восемь миллионов евро.