Дембеле рассказал, когда завершит карьеру

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился информацией о том, когда завершит карьеру футболиста.

«Я хочу повесить бутсы на гвоздь в 34 года. После завершения карьеры я планирую заняться недвижимостью, хочу инвестировать в Африку и во Францию», — приводит слова Дембеле Diario AS.

В текущем сезоне 27-летний француз принял участие в 13 встречах с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и сделал семь ассистов.

Действующее трудовое соглашение Дембеле с «ПСЖ» рассчитано до июня 2028 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.