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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле рассказал, когда завершит карьеру

16 Ноября 2024 • 21:35 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
22.11 23:00

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился информацией о том, когда завершит карьеру футболиста.

«Я хочу повесить бутсы на гвоздь в 34 года. После завершения карьеры я планирую заняться недвижимостью, хочу инвестировать в Африку и во Францию», — приводит слова Дембеле Diario AS.

В текущем сезоне 27-летний француз принял участие в 13 встречах с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и сделал семь ассистов.

Действующее трудовое соглашение Дембеле с «ПСЖ» рассчитано до июня 2028 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Усман Дембеле

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