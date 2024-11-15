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Чемпионат Франции. Лига 1

Знаменитый французский клуб исключат из Лиги 1

15 Ноября 2024 • 22:38 Комментировать

«Лион» по итогу сезона будет исключён из французской Лиги 1. Новостью об этом делится L’Equipe. Причина – долги и финансовые проблемы клуба в размере свыше 500 млн евро. Помимо понижения в классе, «Лион» получит и трансферный бан, если не случится чудо и клубу не удастся погасить задолженность.

На данный момент «ткачи» занимают пятое место в турнирной таблице Лиги 1 с 18 баллами после 11 туров. Параллельно в сезоне клуб выступает в Лиге Европы УЕФА. Возглавляет команду Пьер Саж, капитанская повязка – у Александра Ляказетта.

«Лион» в своей истории становился семикратным чемпионом Франции, последний чемпионский титул был завоёван в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион
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