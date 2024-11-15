Никита Медведев оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

— Я надеюсь, перспективы самые большие. Желаю ему, чтобы он скорее начал играть на постоянной основе и стал первым номером. Я думаю, это у него получится, — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, 25-летний Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. В составе парижан россиянин провел четыре матча, в двух из которых голов не пропустил.

Трудовой договор Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.