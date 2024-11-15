Луис Энрике недоволен игроком «ПСЖ»

У главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике есть претензии к полузащитнику Фабиану Руису.

28-летний футболист играл важную роль в сборной Испании на триумфальном для неё Евро-2024. Как сообщает Relevo со ссылкой на окружение Энрике, рулевой парижан считает, что Руис показывает ощутимо менее качественную игру в клубе, чем в составе испанской национальной команды. В «ПСЖ» ждут от хавбека прорыва.

На счету Фабиана Руиса один забитый мяч и столько же результативных пасов в 14 поединках за действующих чемпионов Франции в нынешней кампании.

В четырёх матчах текущего розыгрыша Лиги наций за сборную Испании игрок отметился двумя голами и одним ассистом.